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Спеццентр в РФ "прятал" военных в Донбассе и моделировал аварии

Спеццентр в РФ "прятал" военных в Донбассе и моделировал аварии - Фото
Фото: ЕРА
08.08.2019, 22:03

Одной из задач ГлавНИВЦ было моделирование авария на украинской электростанции

В России работает Научно-исследовательский вычислительный центр при управлении делами президента РФ, который, в частности, занимался моделированием аварии на украинской электростанции, а также "заметал" следы присутствия российских военных в Донбассе и Сирии. Об этом сообщает Медуза. 

Отмечается, что россияне долгое время стремились скрыть существование и деятельность ГлавНИВЦ от США, поскольку понимали, что как только в Штатах узнают об этом ведомстве, так сразу начнут собирать информацию о его сотрудниках. 

По словам бывшего разработчика ГлавНИВЦ, основной поставщик государственных заказов - российское министерство обороны. 

"Вот заявили мы, что в Сирии или Донбассе нет российских военных - а они же есть. И приходится наперегонки с Bellingcat искать по геолокации все посты, где какой-нибудь российский военный, дурак, с ружьем в окопе сфотографировался", - рассказывает бывший аналитик центра.

Сообщается, что на спутниковых снимках территории Украины нейросети ГлавНИВЦ научились находить танки.

"А однажды Минобороны попросило рассчитать, как авария на какой-то одной украинской электростанции скажется на всей электросети страны. То есть если мы "отключаем" в одном месте, не случится ли от перераспределения мощностей веерное отключение целого ряда электростанций?" - вспоминает бывший сотрудник центра.

Результаты решения этой задачи сохранились в закрытой презентации ГлавНИВЦ под названием "Опыт решения аналитических задач, основанных на больших массивах данных", которая есть в распоряжении Медузы. Один из слайдов посвящен "моделированию и прогнозированию последствий нарушения функционирования объектов инфраструктуры"; расчеты произведены на примере Украины.

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