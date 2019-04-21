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21.04.2019, 11:19

Спикер Рады Андрей Парубий проголосовал - видео

Спикер Рады Андрей Парубий проголосовал - видео - Фото
Андрей Парубий (фото - Юрий Смирнов/LIGA.net)

Парубий проголосовал в столичном Доме офицеров

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Спикер Верховной Рады Андрей Парубий проголосовал на выборах президента во втором туре, сообщает корреспондент LIGA.net.

Голосовал он в столичном Доме офицеров. Как обычный гражданин, Парубий отстоял очередь перед тем, как получить бюллетень. Он надеется, что все украинцы "проголосуют за Украину".

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"От каждого голоса, от каждого бюллетеня зависит судьба наших детей и Украины. Мы сегодня защищаем евроатлантический выбор, поэтому очень важно прийти в этот день и выполнить свой гражданский долг", - сказал он.

Как сообщалось ранее, выборы президента проходят на 199 округах (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса), где созданы 29982 избирательные комиссии. Временно вменили место голосования 325604 избирателей, что почти на 10000 больше, чем перед первым туром. 

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Теги: андрей парубий, выборы
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