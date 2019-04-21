Спикер Рады Андрей Парубий проголосовал - видео

Андрей Парубий (фото - Юрий Смирнов/LIGA.net)

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий проголосовал на выборах президента во втором туре, сообщает корреспондент LIGA.net.

Голосовал он в столичном Доме офицеров. Как обычный гражданин, Парубий отстоял очередь перед тем, как получить бюллетень. Он надеется, что все украинцы "проголосуют за Украину".

Реклама

"От каждого голоса, от каждого бюллетеня зависит судьба наших детей и Украины. Мы сегодня защищаем евроатлантический выбор, поэтому очень важно прийти в этот день и выполнить свой гражданский долг", - сказал он.

Как сообщалось ранее, выборы президента проходят на 199 округах (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса), где созданы 29982 избирательные комиссии. Временно вменили место голосования 325604 избирателей, что почти на 10000 больше, чем перед первым туром.