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Спикер ВС ВСУ: Ракеты – цель сложная и незаметная, но нас это не останавливает. Сбиваем

Цей матеріал також доступний українською
31.03.2022, 00:33
Спикер ВС ВСУ: Ракеты – цель сложная и незаметная, но нас это не останавливает. Сбиваем - Фото
Фото: ВС ВСУ

Россия атакует Украину ракетами разных типов. Ракеты – цель сложная и незаметная, но украинские военные все равно их сбивают. Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Минобороны.

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Как отмечается, российские оккупанты выпускают по Украине в основном крылатые ракеты"Калибр" и Х-55 – они могут быть разного базирования; враг также использует самолеты для нанесения ракетных ударов.

"Кстати, бывало, во Львовскую область слетали с Каспийского моря. Таким образом, они атаковали Яворивский полигон. К примеру, шесть самолетов вылетают и запускают ракеты в запрограммированные направления. Ракеты малозаметны, оккупанты часто используют русла для низкого полета", – рассказал Игнат.

По его словам, два или три дня назад вылеты самолетов активизировались с аэродрома в Бресте. До этого времени активности оттуда не было.

Российские оккупанты также атакуют Украину ракетами типа "Искандер".

"То есть запускают ракету очень высоко, она делает дугу и на бешеной скорости летит в заданную цель. Их воздушные силы украинского войска уже тоже научились сбивать", – рассказал спикер ВС ВСУ.

Он добавил, что ракеты можно быстро сбить, основное их зафиксировать. Бывают случаи, когда ракеты РФ падали по дороге из-за неисправностей или попадали в другую цель.

Воздушные силы сбивают цели преимущественно зенитными ракетными комплексами.

"Мы даже истребителями сбиваем, что свидетельствует о мастерстве наших пилотов. Это очень сложно, ведь должны сложиться условия, нужно быть в выгодном расположении. Конечно, есть шанс, что ракета будет обезврежена по дороге. Впрочем, цель сложная и малозаметная, но нас это не останавливает, мы сбиваем", – сказал Игнат.

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Наталия Медведева
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вс всу ракеты пво война
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