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Спикер ВСУ о Бахмуте и Кременной: Командование серьезно работает, чтобы удивить врага

Цей матеріал також доступний українською
08.12.2022, 10:41
Спикер ВСУ о Бахмуте и Кременной: Командование серьезно работает, чтобы удивить врага - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Командование Вооруженных Сил Украины серьезно работает над тем, чтобы удивить российских захватчиков. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона, комментируя гипотезу о том, что успехи украинских войск в районе Кременной сделают Бахмут не таким важным в театре боевых действий.

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"Наше командование серьезно работает над тем, чтобы удивить врага", – сказал представитель ВСУ.

Он напомнил, что во все предыдущие месяцы украинские военные побеждали врага не за счет преимущества в количестве техники или людей, а благодаря превосходству в военном искусстве, в стратегии и тактике.

"Поэтому сейчас делается все, изучаются все слабые места врага, чтобы нанести ему удар так, чтобы он снова потерпел поражение и был вынужден оставлять очередные украинские земли", – сказал Череватый.

Журналист спросил, значит ли наступившее похолодание, что ВСУ начнут наступать?

"Похолодание всегда увеличивает возможности для наступления. Но уже неоднократно наше командование говорило, что для нас каждое боевое действие – максимально продуманное", – ответил Череватый.

Он пояснил, что для начала наступления ВСУ должны совпасть несколько условий – не только погода, но и то, смогли ли Силы обороны накопить достаточное количество боеприпасов и военной техники, подготовить личный состав, достаточно ли у военных огневых средств, чтобы перед операцией нанести максимальное огневое поражение и ущерб врагу.

"Когда комплексно совпадают все эти показатели мы действуем так, как это было под Киевом, в Харьковской области, под Лиманом", – сказал спикер ВСУ.

Читайте также: ВСУ: Россияне готовят контрнаступление на Луганском направлении, активно противодействуем

Наталія Медведєва
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Сергей Череватый бахмут Кременная Донбасс война
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