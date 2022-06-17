Сражение за Северодонецк, попытки разведки боем, обстрелы – вечерняя сводка

Россияне продолжают вести бои за установление полного контроля над Северодонецком. На этом направлении ведутся постоянные обстрелы из ствольной артиллерии и РСЗО, нанесены авиаудары по позициям ВСУ неподалеку от Сиротиного и Боровского. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

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На Северском направлении враг обстрелял гражданскую инфраструктуру вблизи Мезеновки и Глухова Сумской области. Кроме того, авиация противника нанесла авиаудары по двум населенным пунктам Сумской области.

На Харьковском направлении противник пытается не допустить выход подразделений ВСУ к государственной границе и в тыл российской группировки, действующей на Славянском направлении.

Противник отправил ДРГ для определения слабых мест в обороне наших войск в районах Дементиевки, Рубежного и Пятихаток, но группы были обнаружены и встречены огнем. В районе Кочубеевки оккупанты пытались вести разведку боем, но безуспешно.

Россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Циркуны, Верхний Салтов, Песчаное, Русская Лозовая и Криничное.

На Славянском направлении противник продолжает наступление на Славянск. Вблизи Краснополья русские пытались вести разведку боем, успеха не добились.

Россияне вели систематические артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Дибровно, Пашково, Грушеваха, Курулька, Большая Камышеваха.

ВСУ отбили Дмитровку Изюмского района Харьковской области.

На Лиманском направлении активных действий не было, продолжались артобстрелы наших позиций.

На Бахмутском направлении враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Николаевки, Белогоровки, Покровского, Зайцевого и Степного. Возле Горского ВСУ пресекли попытку вражеской разведки боем. Российские атаки возле Берестово, Кодема и Ныркового отбиты.

На Южнобужском направлении россияне вели разведку с помощью БПЛА, а также обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии и минометов в районах Тополино, Княжевка, Лупарево, Посад-Покровское и Новогригоровка.

На Волынском и Полесском направлениях без изменений.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных действий не вел. Обстреливал гражданскую инфраструктуру в районах Новоселовки, Красногоровки, Зеленого Поля и Каменского, наносил авиаудары по Нью-Йорку, Авдеевке и Победе..

Сергей Бережной

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