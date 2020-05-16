Среди депутатов Рады нет больных коронавирусом - Разумков

Дмитрий Разумков (Фото: пресс-служба Верховной Рады)

Сейчас среди народных депутатов, по данным главы парламента Дмитрия Разумкова, нет больных COVID-19. Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

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"Нет. По состоянию на сегодня больных, к счастью, - я надеюсь, что так будет и в дальнейшем - в парламенте народных депутатов нет", - сказал Разумков. Также нет случаев заболевания в аппарате Рады.

По словам главы парламента, переболели 10-15 депутатов. Он допустил, что не все сообщили о своей болезни.

Ранее сообщалось, что российские депутаты начали приходить на заседания со значками в виде щита с белым крестом на черном фоне: их носят на пиджаках и считают, что это убережет носителя от коронавируса.





