Сюр. Российские депутаты надели значки — "отпугивают" коронавирус

Российские депутаты начали приходить на заседания со значками в виде щита с белым крестом на черном фоне: их носят на пиджаках и считают, что это убережет носителя от коронавируса. Об этом пишет российский Интерфакс.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Насколько мне мои коллеги подсказывают, это какие-то специальные устройства, которые отпугивают вирус", - пояснил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
По его словам, уже шесть депутатов заболели COVID-19: двое из КПРФ, четверо - от путинской "Единой России".
В апреле специальный значок - "блокатор вируса" - начал носить пресс-секретарь президента страны-оккупанта РФ Дмитрий Песков. Потом он заразился коронавирусом и 12 мая вместе с женой был госпитализирован с пневмонией.
Смотрите видео: Украинский "аппарат ИВЛ" взбудоражил соцсети и анестезиологов
Производитель утверждает, что "блокатор" выделяет диоксида хлора и "подавляет жизнедеятельность бактерий и вирусов в радиусе около метра". Этот газ ядовит, вызывает раздражение слизистых оболочек и кашель.
Читайте также: Кто первый получит дозы вакцины. В Европе переживают, что это будут американцы