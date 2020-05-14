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Сюр. Российские депутаты надели значки — "отпугивают" коронавирус

Сюр. Российские депутаты надели значки — "отпугивают" коронавирус - Фото
Госдума РФ (фото - ЕРА)
14.05.2020, 09:37

В нелегитимной после "выборов" на территории оккупированного Крыма Госдуме РФ своеобразно борются с новой инфекцией. Спикеру Путина метод не помог.

Российские депутаты начали приходить на заседания со значками в виде щита с белым крестом на черном фоне: их носят на пиджаках и считают, что это убережет носителя от коронавируса. Об этом пишет российский Интерфакс.

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"Насколько мне мои коллеги подсказывают, это какие-то специальные устройства, которые отпугивают вирус", - пояснил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

По его словам, уже шесть депутатов заболели COVID-19: двое из КПРФ, четверо - от путинской "Единой России".


Фото: пресс-служба Госдумы

В апреле специальный значок - "блокатор вируса" - начал носить пресс-секретарь президента страны-оккупанта РФ Дмитрий Песков. Потом он заразился коронавирусом и 12 мая вместе с женой был госпитализирован с пневмонией.

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Производитель утверждает, что "блокатор" выделяет диоксида хлора и "подавляет жизнедеятельность бактерий и вирусов в радиусе около метра". Этот газ ядовит, вызывает раздражение слизистых оболочек и кашель.

  • В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.
  • На утро 14 мая в Украине заболели (официально) 16 847 граждан, 456 человек умерли, 4143 вылечились.
  • Россия - на третьем месте в мире по числу заболевших: 242 271 человек.
  • LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.

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Евгений Пилипенко
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