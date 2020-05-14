Сюр. Российские депутаты надели значки — "отпугивают" коронавирус

Госдума РФ (фото - ЕРА)

Российские депутаты начали приходить на заседания со значками в виде щита с белым крестом на черном фоне: их носят на пиджаках и считают, что это убережет носителя от коронавируса. Об этом пишет российский Интерфакс.

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"Насколько мне мои коллеги подсказывают, это какие-то специальные устройства, которые отпугивают вирус", - пояснил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

По его словам, уже шесть депутатов заболели COVID-19: двое из КПРФ, четверо - от путинской "Единой России".

Фото: пресс-служба Госдумы

В апреле специальный значок - "блокатор вируса" - начал носить пресс-секретарь президента страны-оккупанта РФ Дмитрий Песков. Потом он заразился коронавирусом и 12 мая вместе с женой был госпитализирован с пневмонией.

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Производитель утверждает, что "блокатор" выделяет диоксида хлора и "подавляет жизнедеятельность бактерий и вирусов в радиусе около метра". Этот газ ядовит, вызывает раздражение слизистых оболочек и кашель.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

началась вспышка заболевания На утро 14 мая в Украине заболели (официально) 16 847 граждан, 456 человек умерли, 4143 вылечились.

Россия - на третьем месте в мире по числу заболевших: 242 271 человек.

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