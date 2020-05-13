Заболевший COVID-19 Песков заявил, что у него двусторонняя пневмония

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у него двусторонняя пневмония из-за заражения коронавирусом. Об этом сообщает Коммерсантъ.
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"И тут еще особенность в том, что твои легкие не столько сам вирус пожирает, сколько твой же организм. То есть начинается гормональный шторм, и иммунная система пытается этот вирус победить. И вместе с вирусом начинает пожирать легкие. И отсюда эффект этого "матового стекла". Это может привести к тромбозу легких", - сказал Песков корреспонденту здания.