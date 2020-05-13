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Заболевший COVID-19 Песков заявил, что у него двусторонняя пневмония

Заболевший COVID-19 Песков заявил, что у него двусторонняя пневмония - Фото
Дмитрий Песков (Фото: Юрий Кочетков/ЕРА)
13.05.2020, 23:33

Вчера стало известно, что пресс-секретарь Путина заразился коронавирусом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у него двусторонняя пневмония из-за заражения коронавирусом. Об этом сообщает Коммерсантъ.

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"И тут еще особенность в том, что твои легкие не столько сам вирус пожирает, сколько твой же организм. То есть начинается гормональный шторм, и иммунная система пытается этот вирус победить. И вместе с вирусом начинает пожирать легкие. И отсюда эффект этого "матового стекла". Это может привести к тромбозу легких", - сказал Песков корреспонденту здания.

  • Вчера стало известно, что пресс-секретарь Путина заразился коронавирусом. Российскому пропагандистскому агентству ТАСС, он сказал, что очно контактировал с Путиным больше месяца назад.  
  • По состоянию на 13 мая, в России - 242 271 случаев заражения коронавирусом, 2 212 человек умерли. LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.

Вадим Ребрина
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