Среди ликвидированных в Украине россиян аномально много "стариков" от 45 лет – BBC

Среди российских оккупантов, ликвидацию которых в Украине удалось подтвердить журналистам BBC, в последнее время резко возросла доля так называемых "добровольцев" в возрасте свыше 45 лет.

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Русская служба BBC составляет список имен россиян, уничтожение которых в Украине удается тем или иным способом подтвердить, несмотря на то, что в России запрещено распространение такой информации.

Журналисты отмечают, что в последнее время среди ликвидированных в Украине резко возросла доля тех, кого в России официально называют "добровольцами" и кто отправился на войну в Украине по собственной инициативе, пройдя перед этим лишь краткий (несколько дней) курс военной подготовки.

По данным BBC, более 40% "добровольцев", ликвидацию которых в Украине удалось подтвердить, были старше 45 лет, половина из них – старше 50 лет. Это существенно отличается от ситуации в других категориях российских военных, где 47% установленных потерь приходится на людей в возрасте от 18 до 26 лет, отмечает BBC. По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 24 июня армия России потеряла в Украине около 34 530 личного состава.

Сергей Бережной

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