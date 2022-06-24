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Среди ликвидированных в Украине россиян аномально много "стариков" от 45 лет – BBC

Цей матеріал також доступний українською
24.06.2022, 18:18
Среди ликвидированных в Украине россиян аномально много
Трофейная техника оккупантов со скорректированной ВСУ надписью (фото - Генштаб)

Среди российских оккупантов, ликвидацию которых в Украине удалось подтвердить журналистам BBC, в последнее время резко возросла доля так называемых "добровольцев" в возрасте свыше 45 лет.  

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Русская служба BBC составляет список имен россиян, уничтожение которых в Украине удается тем или иным способом подтвердить, несмотря на то, что в России запрещено распространение такой информации. 

Журналисты отмечают, что в последнее время среди ликвидированных в Украине резко возросла доля тех, кого в России официально называют "добровольцами" и кто отправился на войну в Украине по собственной инициативе, пройдя перед этим лишь краткий (несколько дней) курс военной подготовки.

По данным BBC, более 40% "добровольцев", ликвидацию которых в Украине удалось подтвердить, были старше 45 лет, половина из них – старше 50 лет.

Это существенно отличается от ситуации в других категориях российских военных, где 47% установленных потерь приходится на людей в возрасте от 18 до 26 лет, отмечает BBC.

Сергей Бережной
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потери России
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