Вчера армия России больше всего теряла под Бахмутом и Славянском: сводка потерь
За прошедшие сутки силы обороны Украины уничтожили 100 российских военных. С начала полномасштабной войны армия РФ потеряла 34 530 военнослужащих, передает Генштаб ВСУ в ежедневной сводке.
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Вчера наибольшие потери россияне несли на Славянском и Бахмутском направлениях. С 24 февраля по 24 июня армия России потеряла в Украине:
личного состава – около 34 530 (+100) человек ликвидировано,
танков – 1507 (+3),
боевых бронированных машин – 3637 (+5),
артиллерийских систем – 759 (+3),
РСЗО – 241 (+1),
средств ПВО – 99 (0),
самолетов – 216 (0),
вертолетов – 183 (0),
БПЛА оперативно-тактического уровня – 622(+2),
крылатых ракет – 137 (0),
кораблей / катеров – 14 (0),
автомобильной техники и автоцистерн – 2553 (+5),
спецтехники – 60 (0).
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