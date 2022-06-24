Вчера армия России больше всего теряла под Бахмутом и Славянском: сводка потерь

За прошедшие сутки силы обороны Украины уничтожили 100 российских военных. С начала полномасштабной войны армия РФ потеряла 34 530 военнослужащих, передает Генштаб ВСУ в ежедневной сводке.

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Вчера наибольшие потери россияне несли на Славянском и Бахмутском направлениях. С 24 февраля по 24 июня армия России потеряла в Украине:

личного состава – около 34 530 (+100) человек ликвидировано,

танков – 1507 (+3),

боевых бронированных машин – 3637 (+5),

артиллерийских систем – 759 (+3),

РСЗО – 241 (+1),

средств ПВО – 99 (0),

самолетов – 216 (0),

вертолетов – 183 (0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 622(+2),

крылатых ракет – 137 (0),

кораблей / катеров – 14 (0),

автомобильной техники и автоцистерн – 2553 (+5),

спецтехники – 60 (0).

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Марк Сировой

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