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27.05.2019, 15:24

Средства есть. Тимошенко отреагировала на "дефолт Коломойского"

Средства есть. Тимошенко отреагировала на "дефолт Коломойского" - Фото
Юлия Тимошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Лидер Батькивщины заявила, что в бюджете страны предусмотрены средства на погашение долга, и объявлять дефолт - вредить стране

Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко полагает, что предложенный олигархом Игорем Коломойский дефолт не поможет Украине, а обернется для страны экономическим упадком, "который будет длиться годами". Об этом она сказала в Facebook

По словам политика, в случае дефолта Украина на много лет останется без инвесторов.

"Кроме того, никто не может предвидеть, каким будет курс гривни после дефолта", - добавляет политик. 

Тимошенко отметила, что вопросом дефолта не должен заниматься президент, и добавила, что в бюджете страны предусмотрены средства на погашение долга.

Ранее сообщалось, что олигарх Игорь Коломойский советует президенту Владимиру Зеленскому объявить дефолт, чтобы Евросоюз и США списали Украине долги в качестве компенсации за то, что она якобы является плацдармом в противостоянии Запада и России. 

Читайте мнение: И снова Коломойский… И снова о дефолте...

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Теги: юлия тимошенко, дефолт
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