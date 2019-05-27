Средства есть. Тимошенко отреагировала на "дефолт Коломойского"

Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко полагает, что предложенный олигархом Игорем Коломойский дефолт не поможет Украине, а обернется для страны экономическим упадком, "который будет длиться годами". Об этом она сказала в Facebook.
По словам политика, в случае дефолта Украина на много лет останется без инвесторов.
"Кроме того, никто не может предвидеть, каким будет курс гривни после дефолта", - добавляет политик.
Тимошенко отметила, что вопросом дефолта не должен заниматься президент, и добавила, что в бюджете страны предусмотрены средства на погашение долга.
Ранее сообщалось, что олигарх Игорь Коломойский советует президенту Владимиру Зеленскому объявить дефолт, чтобы Евросоюз и США списали Украине долги в качестве компенсации за то, что она якобы является плацдармом в противостоянии Запада и России.
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