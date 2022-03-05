Срочно. Эвакуация из Мариуполя переносится: войска РФ продолжают обстрелы, идут переговоры

Эвакуация мирного населения из Мариуполя, которая должна была начаться сегодня, переносится в целях безопасности. Об этом в telegram-канале сообщает глава Донецкой областной военной госадминистрации Павел Кириленко.

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По его словам, российские войска не придерживаются режима тишины и продолжают обстрелы самого Мариуполя и его окраин.

"Просим людей расходиться из мест сбора и перейти в убежища. Дополнительная информация об эвакуации будет в ближайшее время, – отметил Кириленко. – Информировать жителей города также будут полицейские с помощью громкоговорителей".

Telegram-канал Мариупольского горсовета сообщает, что на данный момент идут переговоры с Российской Федерацией об установлении режима тишины и обеспечении безопасного гуманитарного коридора.

Российские оккупанты обещали включить режим тишины для эвакуации из Мариуполя и Волновахи сегодня с 09:00 утра.

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Валерия Кондратова

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