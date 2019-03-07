Срыв спецоперации: МВД ответило на обвинения СБУ

Арсен Аваков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Министерство внутренних дел Украины выступило с официальным заявлением относительно позиции СБУ. Документ опубликован на сайте ведомства.

В заявлении говорится, что 4 марта в полицию сообщили, что на крыше дома по ул. Белорусская, 26, неизвестные люди протягивают на чердаке и крыше кабели, устанавливают оборудование. Их действия, по словам заявителей, не были похожи на работу техработников сервисных служб.

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В МВД рассказывают, что полицейские обнаружили на крыше и чердаке подозрительную аппаратуру. Ее проверили на наличие взрывчатки и решили изъять для дополнительной проверки. Выяснилось, что это специальная аппаратура для дистанционного аудиовизуального контроля помещения, которая может использоваться исключительно субъектами оперативно-розыскной деятельности или частными лицами в противоправных целях.

"К сожалению, у МВД нет штатных должностей колдунов, мольфаров и экстрасенсов, которые бы заблаговременно сообщали сотрудникам полиции о том, что в доме по адресу: ул. Белорусская, 26, 4 марта СБУ проводит по решению суда тайные негласные следственно-розыскные действия с установлением специальной технической аппаратуры аудиовизуального контроля", - написали в МВД.

В ведомстве утвердждают, что для них стало неожиданностью официальное заявление СБУ, в котором говорится, что спецслужба якобы заранее уведомила МВД о проведении тайных оперативных мероприятий. В министерстве заявили, что МВД и Нацполиция не вмешиваются в работу СБУ.

В МВД также рекомендовали коллегам из СБУ проверить качество выполнения своими работниками оперативных задач, чтобы в будущем не допустить обнаружения таких работ обычными гражданами.

Ранее сегодня СБУ заявила, что руководство МВД сознательно раскрыло формы и методы работы СБУ в своих заявлениях о найденной якобы возле офиса Зеленского прослушке.