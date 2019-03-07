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07.03.2019, 19:06

Против руководства МВД открыто уголовное дело - СБУ

Против руководства МВД открыто уголовное дело - СБУ - Фото
Арсен Аваков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Руководство МВД сознательно раскрыло формы и методы работы СБУ в своих заявлениях о найденной якобы возле офиса Зеленского прослушке, говорят в СБУ

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Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту разглашения руководством МВД информации о прослушивании гражданина Украины, подозреваемого в госизмене. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

4 марта министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что под офисом кандидата в президенты Владимира Зеленского на улице Белорусской в Киеве обнаружены элементы аппаратуры для прослушивания.

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СБУ заявила, что действительно "осуществляет оперативно-технические мероприятия" по улице Белорусской, но они, уверяют в ведомстве, никак не связаны с кандидатами в президенты. 

"СБУ официально заявляет: сообщение со стороны руководства МВД и приближенных к нему отдельных народных депутатов относительно причастности СБУ к прослушиванию кандидата в президенты Владимира Зеленского является сознательным распространением ложной информации для дискредитации украинской спецслужбы", - говорится в сообщении.

В СБУ говорят, что руководству МВД было известно об их оперативно-технических мероприятиях, которые проводились по адресу ул. Белорусская, 26.

"Руководство МВД сознательно обнародовало видео и фото специальной техники, раскрыло формы и методы работы сотрудников СБУ, чем намеренно допустило утечку информации с ограниченным доступом и нанесло вред национальным интересам государства", - заявили в СБУ.

Там говорят, что по данному факту 6 марта ГБР начало уголовное производство.

При этом в СБУ отметили, что готовы дать руководству МВД доступ к материалам расследуемого дела, чтобы там убедились, что оно не имеет отношения к Зеленскому.

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Теги: Владимир Зеленский, сбу, мвд, арсен аваков, прослушка
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