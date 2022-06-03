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США активизировали консультации с союзниками о том, как закончить войну в Украине – CNN

Цей матеріал також доступний українською
03.06.2022, 23:07
США активизировали консультации с союзниками о том, как закончить войну в Украине – CNN - Фото
Фото: depositphotos.com

Официальные лица США в последние недели регулярно встречаются со своими британскими и европейскими коллегами, чтобы обсудить возможные условия прекращения боевых действий и прекращения войны в Украине путем переговоров. Об этом пишет CNN со ссылкой на свои источники. 

Украина не принимает прямого участия в этих дискуссиях. Официальные лица США и Украины заявляли, что США не оказывали давления на Украину, чтобы она придерживалась определенного плана, и не подталкивали напрямую к встрече с россиянами. 

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По данным источников, наиболее обсуждаемым был план Италии: обязательство Украины соблюдать нейтралитет в отношении НАТО в обмен на некоторые гарантии безопасности, а также переговоры между Украиной и Россией о будущем Крыма и Донбасса.  

Постоянный представитель США в ООН Линда Томас Гринфилд заявила журналистам ранее на этой неделе, что итальянский план является "одной из тех инициатив, которые мы, безусловно, хотели бы увидеть, чтобы положить конец этой ужасной войне".  

Но два американских чиновника сообщили CNN, что США на самом деле не поддерживают итальянское предложение.  

Официальные лица США и западных стран подтвердили CNN, что растет обеспокоенность тем, что, если россияне и украинцы не сядут за стол переговоров и не договорятся, война затянется, возможно, на годы. 

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Роман Брыль
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конец войны США переговоры война в украине
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