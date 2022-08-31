США готовят новую военную помощь Украине – Белый дом

Соединенные Штаты Америки готовят новый пакет военной помощи Украине. Об этом заявил координатор по связям с общественностью Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает Reuters.

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По его словам, администрация президента США Джо Байдена вскоре объявит о дополнительной помощи для безопасности Украины.

"В ближайшие дни будут объявлены будущие меры по обеспечению безопасности", – сказал Кирби.

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Наталия Медведева

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