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США готовят новую военную помощь Украине – Белый дом

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31.08.2022, 20:26
США готовят новую военную помощь Украине – Белый дом - Фото
Джон Кирби (Фото: EPA)

Соединенные Штаты Америки готовят новый пакет военной помощи Украине. Об этом заявил координатор по связям с общественностью Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает Reuters.

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По его словам, администрация президента США Джо Байдена вскоре объявит о дополнительной помощи для безопасности Украины.

"В ближайшие дни будут объявлены будущие меры по обеспечению безопасности", – сказал Кирби.

Читайте также: CNN: США последние несколько месяцев поставляли Украине оружие для контрнаступления на юге

Наталия Медведева
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военная помощь джон кирби
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