США и НАТО осудили Путина за "ядерную боеготовность", Белый дом не исключает новые санкции

США и НАТО осудили приказ президента России Владимира Путина привести свои стратегические силы сдерживания в особый режим дежурства как опасный и неприемлемый, а Белый дом заявил, что не исключает введения новых санкций в отношении энергетического сектора России. Об этом сообщает Reuters.

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Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что действия Путина привели к эскалации конфликта и являются неприемлемыми.

Томас-Гринфилд отметила, что США приветствовали известие о том, что российские и украинские официальные лица встретятся для переговоров на границе с Беларусью, но еще неизвестно, добросовестно ли действует Россия.

В Пентагоне высокопоставленный представитель Министерства обороны США назвал приказ Путина еще большей эскалацией и сказал, что тот "вводит в действие силы, которые, в случае ошибки, могут сделать ситуацию намного, намного более опасной".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал поведение Путина агрессивным и безответственным.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США еще не отказались от санкций, направленных против энергетического сектора России.

"Мы хотим сделать все возможное, чтобы максимизировать влияние последствий на президента Путина и свести к минимуму влияние на американский народ и мировое сообщество. И поэтому энергетические санкции, безусловно, все еще на столе. Мы от них не отказались", – сказала Псаки.

Администрация президента Джо Байдена была обеспокоена тем, что ее санкции могут поднять и без того высокие цены на газ и энергоносители в США, и предприняла шаги, чтобы смягчить это. Когда 24 февраля Байден ввел санкции в отношении крупных российских банков, он разрешил продолжать трансакции, связанные с энергетикой.

Ранее сегодня Путин приказал перевести стратегические силы сдерживания в особый режим дежурства – это воспринимается как угроза ядерным оружием.

Наталия Медведева

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