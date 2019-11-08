США ликвидирует должность спецпредставителя по Украине - FP

Курт Волкер (Фото: пресс-служба YES©2019. Фотограф: Сергей Ильин)

Государственный департамент США, вероятно, полностью ликвидирует должность специального представителя по Украине, которую ранее занимал Курт Волкер. Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на источники.

Ожидается, что полномочия спецпредставителя перейдут другим чиновникам из Госдепартамента, чье портфолио включает вопросы Украины. Издание уточняет, что решение об отмене должности станет первым ощутимым сигналом о том, что последствия от процесса импичмента оставят "ощутимый след в американской политике по Украине, которая сейчас находится в эпицентре битвы за президентство Дональда Трампа".

Источники Foreign Policy заявляют, что должность будет ликвидировано в основном потому, что администрации США будет трудно найти кого-то на эту роль, учитывая, насколько "чреватой стала работа над направлением политики по Украине".

"Никто в здравом уме не захочет попасть в этот центр внимания. Это очевидная проблема, когда весь мир будет следить за вами. И у вас есть руководство в Госдепартаменте, которое не демонстрирует желания заступаться за своих людей даже в базовых вещах", - заявил анонимный экс-чиновник США.