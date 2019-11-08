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США ликвидирует должность спецпредставителя по Украине - FP

США ликвидирует должность спецпредставителя по Украине - FP - Фото
Курт Волкер (Фото: пресс-служба YES©2019. Фотограф: Сергей Ильин)
08.11.2019, 14:21

Источники Foreign Policy заявляют, что должность будет отменена в основном потому, что властям США будет трудно найти кого-то на эту роль

Государственный департамент США, вероятно, полностью ликвидирует должность специального представителя по Украине, которую ранее занимал Курт Волкер. Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на источники. 

Ожидается, что полномочия спецпредставителя перейдут другим чиновникам из Госдепартамента, чье портфолио включает вопросы Украины. Издание уточняет, что решение об отмене должности станет первым ощутимым сигналом о том, что последствия от процесса импичмента оставят "ощутимый след в американской политике по Украине, которая сейчас находится в эпицентре битвы за президентство Дональда Трампа".

Источники Foreign Policy заявляют, что должность будет ликвидировано в основном потому, что администрации США будет трудно найти кого-то на эту роль, учитывая, насколько "чреватой стала работа над направлением политики по Украине".

"Никто в здравом уме не захочет попасть в этот центр внимания. Это очевидная проблема, когда весь мир будет следить за вами. И у вас есть руководство в Госдепартаменте, которое не демонстрирует желания заступаться за своих людей даже в базовых вещах", - заявил анонимный экс-чиновник США. 

  • Издание уточняет, что должность спецпредставителя по Украине была создана специально для Курта Волкера - она была неоплачиваемой и он имел возможность уделять этой работе только часть времени.
  • 28 сентября Волкер подал в отставку на фоне скандала вокруг разговора Зеленского и Трампа. 
  • Согласно показаниям временного поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора, Волкер вместе с Джулиани был членом неофициальной группы Трампа по отношениям с Украиной.
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Курт Волкер спецпредставитель США по Украине госдеп сша
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