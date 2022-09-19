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США обсуждают с партнерами ответ на случай ядерной угрозы со стороны РФ – посол

Цей матеріал також доступний українською
19.09.2022, 12:26
США обсуждают с партнерами ответ на случай ядерной угрозы со стороны РФ – посол - Фото
Бриджит Бринк (Фото: EPA)

Посол США в Украине Бриджит Бринк сообщила, что Соединенные Штаты вместе с партнерами обсуждают ответные действия на возможный ядерный удар со стороны России или использование в таких целях Запорожской АЭС. Она напомнила, что президент США Джо Байден заявил о "серьезных последствиях" подобного сценария. Об этом Бринк сказала в интервью Украинской правде.

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"Как сказал президент Байден, какие-либо разговоры об использовании ядерного оружия абсолютно безответственны. И мы, и Россия заявляли, что ядерная война невозможна", – сказала посол.

"Президент Байден четко сказал, что любое использование ядерного оружия будет недопустимо и вызовет серьезные последствия", – добавила она.

На вопрос, есть ли у США план на такой случай, Бринк ответила: "Что касается Запорожья, это тоже очень опасно. Мы поддерживаем создание демилитаризованной зоны, а также полное возвращение Украине контроля над Запорожьем..."

На повторный вопрос о плане США на случай ядерного удара со стороны РФ, посол сказала: "Мы работаем над этим и в США, и обсуждаем вместе с партнерами то, как могли бы совершить ответ на те действия, которые были бы абсолютно неприемлемыми. И президент об этом очень четко сообщил", – сказала Бриджит Бринк.

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Вадим Ребрина
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