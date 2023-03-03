США объявили о новом пакете военной помощи на $400 млн
США объявили об очередном пакете военной помощи для Украины на сумму $400 млн. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
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Пакет включает:
- дополнительные боеприпасы для HIMARS
- артиллерийские снаряды
- боеприпасы к БМП Bradley
- военную технику для наведения переправ
- взрывное снаряжение
- средства для поддержки, обучения и обслуживания.
Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил информацию о новом пакете.
"Только Россия может закончить свою войну. Пока Россия этого не сделает, столько, сколько потребуется, мы будем объединяться с Украиной и усиливать ее военные силы на поле боя, чтобы Украина была в сильнейшей позиции за столом переговоров", – сказал он.
Британский аналитик по безопасности и обороне профессор Майкл Кларк в комментарии Sky News сказал, что это, вероятно, "на 90% наступательное вооружение". Он сделал такой вывод, исходя из того, что в новом пакете от США будут Armored Vehicle Launched Bridges – системы, которые используются для наведения мостов для пересечения траншей и узких водных препятствий.
"Если вы продвигаетесь вперед, вам нужно что-то, чтобы достаточно быстро преодолевать небольшие препятствия", – отметил он.
- Ранее сообщалось, что новая военная помощь от США впервые будет включать Armored Vehicle Launched Bridges – систему, которая используется для наведения мостов для пересечения траншей и узких водных препятствий.
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