США готовят новый пакет помощи Украине: там боеприпасы и впервые система наведения мостов

Ожидается, что сегодня США объявят о предоставлении Украине пакета помощи в сфере безопасности на 400 миллионов долларов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.

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Пакет будет включать в себя боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, а также боеприпасы 155 мм и 105 мм для артиллерийских систем. По словам официальных лиц, он также будет впервые включать Armored Vehicle Launched Bridges, систему, которая используется для наведения мостов для пересечения траншей и узких водных препятствий.

Эта помощь будет поступать напрямую из запасов США, то есть оружие и оборудование могут быстро доставить в Украину.

О предыдущем пакете помощи Штаты объявили 24 февраля, в годовщину полномасштабной войны РФ против Украины. Это пакет на $2 млрд с большим количеством боеприпасов для артиллерии калибра 155 мм и систем HIMARS, новыми беспилотниками, оборудованием для противодействия БПЛА и системами радиоэлектронной борьбы.

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Вадим Ребрина

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