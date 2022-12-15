США объявили о расширении обучения украинских военных
США объявили о расширении обучения украинских военных в Европе, "чтобы включить совместные маневры и общевойсковые боевые действия". Об этом сказал пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер на брифинге, сообщает CNN.
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"Отработка общевойсковых маневров — это логичный следующий шаг в наших продолжающихся усилиях по обучению, которые начались в 2014 году для наращивания потенциала Вооруженных Сил Украины", — сказал он.
По словам Райдера, в рамках программы обучение будут проходить около 500 украинцев в месяц, начиная с января. Обучение будет проводиться в Германии.
"По мере нашего продвижения вперед мы будем оставаться гибкими и адаптируемыми в зависимости от наших украинских партнеров и меняющейся ситуации в Украине", — сказал Райдер.
По его словам, США проводили такого рода обучение украинских военных до полномасштабного российского вторжения, начиная с 2014 года.
"Когда Россия вторглась, мы отозвали наших инструкторов из Украины, и теперь это продолжение обучения, которое мы проводили ранее", — отметил Райдер.
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