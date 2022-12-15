UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

США объявили о расширении обучения украинских военных

Цей матеріал також доступний українською
15.12.2022, 23:50
США объявили о расширении обучения украинских военных - Фото
Пэт Райдер (Фото - Pentagon / Alexander Kubitza)

США объявили о расширении обучения украинских военных в Европе, "чтобы включить совместные маневры и общевойсковые боевые действия". Об этом сказал пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер на брифинге, сообщает CNN.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Отработка общевойсковых маневров — это логичный следующий шаг в наших продолжающихся усилиях по обучению, которые начались в 2014 году для наращивания потенциала Вооруженных Сил Украины", — сказал он.

По словам Райдера, в рамках программы обучение будут проходить около 500 украинцев в месяц, начиная с января. Обучение будет проводиться в Германии.

"По мере нашего продвижения вперед мы будем оставаться гибкими и адаптируемыми в зависимости от наших украинских партнеров и меняющейся ситуации в Украине", — сказал Райдер.

По его словам, США проводили такого рода обучение украинских военных до полномасштабного российского вторжения, начиная с 2014 года.

"Когда Россия вторглась, мы отозвали наших инструкторов из Украины, и теперь это продолжение обучения, которое мы проводили ранее", — отметил Райдер.

Читайте также: Великобритания обучает украинских судей, как проводить процессы над оккупантами

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
пентагон США обучение
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 