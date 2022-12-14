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Великобритания обучает украинских судей, как проводить процессы над оккупантами

Цей матеріал також доступний українською
14.12.2022, 11:31
Великобритания обучает украинских судей, как проводить процессы над оккупантами - Фото
Оккупанты (Фото: EPA)

90 украинских судей проходят предоставленное Великобританией обучение для проведения судебных процессов по военным преступлениям российских оккупантов. Об этом сообщает Sky News.

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Первая группа судей начала проходить обучение в секретном месте в регионе на прошлой неделе. В ближайшие месяцы последуют другие.

Генеральный прокурор Великобритании Виктория Прентис сказала, что это обеспечит преследование виновных в злодеяниях беспрецедентных масштабов еще до окончания войны.

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Вадим Ребрина
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Великобритания суд Виктория Прентис
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