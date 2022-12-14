Великобритания обучает украинских судей, как проводить процессы над оккупантами
14.12.2022, 11:31
Оккупанты (Фото: EPA)
90 украинских судей проходят предоставленное Великобританией обучение для проведения судебных процессов по военным преступлениям российских оккупантов. Об этом сообщает Sky News.
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Первая группа судей начала проходить обучение в секретном месте в регионе на прошлой неделе. В ближайшие месяцы последуют другие.
Генеральный прокурор Великобритании Виктория Прентис сказала, что это обеспечит преследование виновных в злодеяниях беспрецедентных масштабов еще до окончания войны.
- Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что в вопросе наказания российских военных преступников следует использовать "наследие Нюрнберга".
- 7 сентября Владимир Путин публично признался в преступлении агрессии против Украины, сказав, что "сделал это сознательно".
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