США "очень разочарованы" решением России не продлевать мандат ОБСЕ на границе с Украиной
03.09.2021, 10:12
Кортни Остриан (Фото: OSCE)
США разочарованы решением президента России Владимира Путина не продлевать мандат миссии ОБСЕ на российско-украинской границе с временно оккупированными территориями. Об этом говорится в заявлениях посольства США в Украине и представителя США в ОБСЕ Кортни Остриан.
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В заявлениях отмечается, что США "очень разочарованы" решением России заблокировать обновления мандата миссии ОБСЕ приграничного наблюдения.
Там отмечают, что работа миссии – ключевая мера для укрепления доверия.
- Вчера Россия в ОБСЕ объявила утвержденное Путиным решение: не поддерживать широкий консенсус о продлении после 30 сентября мандата миссии ОБСЕ на российских КПП Гуково и Донецк.
- В МИД Украины это решение раскритиковали и заявили, что оно может привести к эскалации российско-украинского конфликта на Донбассе.
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