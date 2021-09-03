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США "очень разочарованы" решением России не продлевать мандат ОБСЕ на границе с Украиной

Цей матеріал також доступний українською
03.09.2021, 10:12
США
Кортни Остриан (Фото: OSCE)

США разочарованы решением президента России Владимира Путина не продлевать мандат миссии ОБСЕ на российско-украинской границе с временно оккупированными территориями. Об этом говорится в заявлениях посольства США в Украине и представителя США в ОБСЕ Кортни Остриан.

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В заявлениях отмечается, что США "очень разочарованы" решением России заблокировать обновления мандата миссии ОБСЕ приграничного наблюдения.

Там отмечают, что работа миссии – ключевая мера для укрепления доверия.

  • Вчера Россия в ОБСЕ объявила утвержденное Путиным решение: не поддерживать широкий консенсус о продлении после 30 сентября мандата миссии ОБСЕ на российских КПП Гуково и Донецк.
  • В МИД Украины это решение раскритиковали и заявили, что оно может привести к эскалации российско-украинского конфликта на Донбассе.
Марк Сировой
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граница владимир путин обсе мандат Посольство США Кортни Остриан
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