США одобрили продажу Польше противотанковых ракет Hellfire

Госдепартамент США одобрил продажу Польше ракет Hellfire. Об этом сообщил в Twitter министр обороны Польши Мариуш Блащак.

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Министр сообщил, что Госдепартамент США одобрил продажу Польше 800 ракет Hellfire для установки на польские военные вертолеты. Сделку должен еще одобрить Конгресс США.

По данным Агентства по сотрудничеству в области обороны и безопасности, которое находится в подчинении Пентагона, сумма контракта на поставку ракет составляет $150 млн. В его рамках Польша получит также четыре учебные ракеты M36, техническую, логистическую и программную поддержку, а также обеспечение запасными частями, сообщает PolskieRadio24.

AGM-114R2 Hellfire — один из новейших вариантов семейства самонаводящихся противотанковых ракет класса "воздух-земля". Обычно ими вооружаются вертолеты Apach, но пусковые установки могут быть адаптированы и для других моделей ударных вертолетов.

В сентябре 2022 года Норвегия заявила, что передает Украине в качестве военной помощи 160 противотанковых ракет Hellfire с пусковыми установками наземной модификации и системами наведения на цель.

Сергій Бережний

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