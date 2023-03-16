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США одобрили продажу Польше противотанковых ракет Hellfire

Цей матеріал також доступний українською
16.03.2023, 23:54
США одобрили продажу Польше противотанковых ракет Hellfire - Фото
Hellfire (Фото - Twitter Mariusz Błaszczak)

Госдепартамент США одобрил продажу Польше ракет Hellfire. Об этом сообщил в Twitter министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Министр сообщил, что Госдепартамент США одобрил продажу Польше 800 ракет Hellfire для установки на польские военные вертолеты. Сделку должен еще одобрить Конгресс США. 

По данным Агентства по сотрудничеству в области обороны и безопасности, которое находится в подчинении Пентагона, сумма контракта на поставку ракет составляет $150 млн. В его рамках Польша получит также четыре учебные ракеты M36, техническую, логистическую и программную поддержку, а также обеспечение запасными частями, сообщает PolskieRadio24.

AGM-114R2 Hellfire — один из новейших вариантов семейства самонаводящихся противотанковых ракет класса "воздух-земля". Обычно ими вооружаются вертолеты Apach, но пусковые установки могут быть адаптированы и для других моделей ударных вертолетов. 

  • В сентябре 2022 года Норвегия заявила, что передает Украине в качестве военной помощи 160 противотанковых ракет Hellfire с пусковыми установками наземной модификации и системами наведения на цель.
Сергій Бережний
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Госдепартамент США Мариуш Блащак противотанковые системы польша Hellfire
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