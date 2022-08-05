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США оставляют вблизи Тайваня авианосец и ударную группу кораблей – Белый дом

Цей матеріал також доступний українською
05.08.2022, 03:36
США оставляют вблизи Тайваня авианосец и ударную группу кораблей – Белый дом - Фото
Авианосец USS Ronald Reagan (Фото: EPA)

Соединенные Штаты Америки решили оставить на некоторое время вблизи Тайваня свой авианосец и ударную группу кораблей. Об этом сообщил координатор по коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

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Кирби отметил, что ночью Китай запустил примерно 11 баллистических ракет в сторону Тайваня, которые поразили северо-восточную, восточную и юго-восточную части острова.

По словам Кирби, США осуждают эти действия, считают их безответственными и противоречащими цели поддержания мира и стабильности в районе Тайваньского пролива и в регионе.

"Мы также ожидаем, что такие действия продолжатся и что китайцы продолжат реагировать в ближайшие дни", – заявил представитель Белого дома.

Он добавил, что США готовы к тому, что решит сделать Пекин, а также не будут искать и не хотят кризиса.

"В то же время нас не остановят действия в морях и небе западной части Тихого океана, мы будем поддерживать Тайвань и защищать свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион в соответствии с международным правом, как мы делали это на протяжении десятилетий", – сказал Кирби.

Он добавил, что с этой целью министр обороны США Ллойд Остин распорядился, чтобы авианосец USS Ronald Reagan и корабли его ударной группы оставались в Индо-Тихоокеанском регионе в общей зоне для наблюдения за ситуацией.

"В ближайшие несколько недель мы совершим стандартные воздушные и морские перевозки через Тайваньский пролив, опять же в соответствии с нашим давним подходом к защите свободы морей и международного права. И мы предпримем дальнейшие шаги, чтобы продемонстрировать нашу приверженность безопасности наших союзников в регионе, включая Японию", – заявил представитель Белого дома.

Военный корабль США Ronald Reagan, который находился в порту Сингапура, и другие корабли ВМС были выведены в море, чтобы обеспечить безопасность визита в Тайвань спикера Конгресса США Нэнси Пелоси.

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Наталия Медведева
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Китай авианосец тайвань
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