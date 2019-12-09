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США отказывают украинцам во въезде чаще, чем россиянам

США отказывают украинцам во въезде чаще, чем россиянам - Фото
Фото: EPA
09.12.2019, 15:57

Больше 50% отказов, согласно статистике, получают, в основном, граждане африканских стран

В 2019 году США отказали во въезде 45,06% украинцев, в то время как, например, для граждан Беларуси этот показатель составляет 21,93%, а для россиян - 15,19%. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.

Уровень отказов а американской визе полякам составляет 2,76%, словакам - 11,99%, румынам - 9,11%

Больше 50% отказов, согласно статистике, получают, в основном, граждане африканских стран.

B-виза - одна из категорий неиммиграционных виз, которые США выдает иностранным гражданам для временного въезда. Есть два типа B-1 и B-2. B-1 выдают для временного въезда с деловой целью, в B-2 – для временного въезда с туристической или другими целями.

4 декабря сообщалось, что делегация Федерального казначейства России не получила визы для въезда в США, она планировала участвовать в конференции Международного института регулирования аудиторской профессии в Вашингтоне 3 декабря. 

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США Госдепартамент виза миграция
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