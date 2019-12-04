Российским чиновникам снова отказали в визах в США

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Делегация Федерального казначейства России не получила визы для въезда в США, она планировала участвовать в конференции Международного института регулирования аудиторской профессии в Вашингтоне 3 декабря. Об этом сообщает посольство России в США.

Госдепартамент США также не выдал визу директору департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Олегу Мальгинову, который хотел посетить молодежный форум в Нью-Йорке 28–29 ноября.

"Заявляем, что в настоящее время у нас нет ни одного визового запроса американской стороны в отношении консульских работников США", - отмечается в сообщении.