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Российским чиновникам снова отказали в визах в США

Российским чиновникам снова отказали в визах в США - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
04.12.2019, 11:59

По данным посольства России в США, визы не получила делегация Федерального казначейства

Делегация Федерального казначейства России не получила визы для въезда в США, она планировала участвовать в конференции Международного института регулирования аудиторской профессии в Вашингтоне 3 декабря. Об этом сообщает посольство России в США.

Госдепартамент США также не выдал визу директору департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Олегу Мальгинову, который хотел посетить молодежный форум в Нью-Йорке 28–29 ноября.

"Заявляем, что в настоящее время у нас нет ни одного визового запроса американской стороны в отношении консульских работников США", - отмечается в сообщении.

  • 15 октября Вашингтон не выдал визы 18 представителям российской делегации в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН (ГА ООН).
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виза США чиновники России
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