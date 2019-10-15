США не выдали визы 18 членам делегации РФ в Генассамблее ООН

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Вашингтон не выдал визы 18 представителям российской делегации в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН (ГА ООН). Об этом во время заседания Комитета по правым вопросам ГА ООН заявил зампостпреда РФ при организации Геннадий Кузьмин, передает российское отделение Интерфакс.

"Российская делегация не получила 18 виз. За эту неделю ни одной визы выдано не было", - рассказал он.

Кузьмин сообщил, что визу также не получил переводчик, который должен был переводить выступления росдипломатов во время выступления.

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