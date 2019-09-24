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Скандал между США и РФ: часть делегации Лаврова осталась без виз

Скандал между США и РФ: часть делегации Лаврова осталась без виз - Фото
Сергей Лавров (фото - EPA)
24.09.2019, 13:05

Главу МИД России не смогут сопровождать десять человек, включая российского сенатора

Посольство США в Москве не выдало визы десяти членам российской делегации, которая должна была сопровождать министра иностранных дел России Сергея Лаврова в поездке на сессию Генеральной ассамблеи ООН. Об этом сообщают росСМИ и пресс-служба МИД РФ.

Глава комитета Совета федерации РФ по международным делам Константин Косачев сообщил изданию Коммерсант, что визы не получили он,  а также председатель комитета по международным делам Государственной Думы РФ Леонид Слуцкий и восемь сотрудников МИД РФ, включая главного переводчика и главу генерального секретариата Сергея Бутина.

По словам Косачева, в визах не было отказано, участникам делегации не были возвращены в срок паспорта, находящиеся в посольстве.

Спикер МИД РФ Мария Захарова подтвердила эту информацию и сообщила, что посольство США ссылается на технический характер проблемы. По ее словам, инцидент станет "центральной темой разговора Лаврова с Помпео в Нью-Йорке".

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виза США ООН Сергей Лавров
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