Скандал между США и РФ: часть делегации Лаврова осталась без виз

Сергей Лавров (фото - EPA)

Посольство США в Москве не выдало визы десяти членам российской делегации, которая должна была сопровождать министра иностранных дел России Сергея Лаврова в поездке на сессию Генеральной ассамблеи ООН. Об этом сообщают росСМИ и пресс-служба МИД РФ.

Глава комитета Совета федерации РФ по международным делам Константин Косачев сообщил изданию Коммерсант, что визы не получили он, а также председатель комитета по международным делам Государственной Думы РФ Леонид Слуцкий и восемь сотрудников МИД РФ, включая главного переводчика и главу генерального секретариата Сергея Бутина.

По словам Косачева, в визах не было отказано, участникам делегации не были возвращены в срок паспорта, находящиеся в посольстве.

Спикер МИД РФ Мария Захарова подтвердила эту информацию и сообщила, что посольство США ссылается на технический характер проблемы. По ее словам, инцидент станет "центральной темой разговора Лаврова с Помпео в Нью-Йорке".

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