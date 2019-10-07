ФБР задержало депутата Госдумы РФ в аэропорту Нью-Йорка

ФБР (фото - ЕРА)

Депутата Государственной Думы России Ингу Юмашеву задержали сотрудники Федерального бюро расследований США в аэропорту Нью-Йорка. Об этом сообщает посольство РФ в США в Facebook.

Посол России в США Анатолий Антонов в комментарии пропагандистскому НТВ сообщил, что депутат прибыла в США для участия в международном форуме. Прямо в аэропорту к ней подошли сотрудники спецслужб и отвели ее в отдельное помещение. Допрос продолжался около часа. Затем девушку отпустили.

По словам Антонова, Юмашевой было предложено встретиться с сотрудником ФБР в неформальной обстановке для того, чтобы продолжить "общение".

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