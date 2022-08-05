США отложили испытание баллистической ракеты, чтобы избежать эскалации с Китаем – WSJ

Администрация президента США Джо Байдена отложила плановый испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III ВВС США, чтобы избежать эскалации напряженности в отношениях с Пекином. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на представителя Белого дома.

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По словам официальных лиц, ВВС США планировали провести испытательный пуск на этой неделе с авиабазы ​​Ванденберг в Калифорнии, но теперь отложили его.

В связи с тем, что китайские военные проводят крупные многодневные учения вблизи Тайваня, Белый дом также объявил, что авианосец USS Ronald Reagan и сопровождающие его корабли еще на неделю останутся в регионе для наблюдения за ситуацией.

Приказы о расширении военно-морского присутствия и переносе ракетных испытаний во избежание дальнейшего обострения отношений с Китаем отдал министр обороны США Ллойд Остин.

"Пока Китай проводит дестабилизирующие военные учения вокруг Тайваня, Соединенные Штаты вместо этого демонстрируют поведение ответственной ядерной державы, снижая риск ошибки", – сказал координатор по коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Военный корабль США Ronald Reagan, который находился в порту Сингапура, и другие корабли ВМС были выведены в море, чтобы обеспечить безопасность визита в Тайвань спикера Конгресса США Нэнси Пелоси.

Отложенные испытания Minuteman III известны как Glory Trip (Путешествие славы) и обычно проводятся несколько раз в год для оценки надежности межконтинентальной баллистической ракеты.

В марте Пентагон предпринял аналогичные действия, отменив летные испытания ракеты Minuteman III, чтобы избежать эскалации напряженности в отношениях с Москвой после вторжения российского диктатора Владимира Путина в Украину и его заявления о том, что Россия приводит в "особую боевую готовность" свое ядерное вооружение.

Решения Белого дома об отсрочке испытаний в марте и в августе вызвали критику со стороны некоторых членов Республиканской партии.

Официальные лица США не сказали, как долго может длиться новая отсрочка, но один предположил, что она может продлиться около 10 дней.

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Наталия Медведева

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