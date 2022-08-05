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США отложили испытание баллистической ракеты, чтобы избежать эскалации с Китаем – WSJ

Цей матеріал також доступний українською
05.08.2022, 01:28
США отложили испытание баллистической ракеты, чтобы избежать эскалации с Китаем – WSJ - Фото
Запуск Minuteman III (Фото: flickr/usairforce)

Администрация президента США Джо Байдена отложила плановый испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III ВВС США, чтобы избежать эскалации напряженности в отношениях с Пекином. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на представителя Белого дома.

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По словам официальных лиц, ВВС США планировали провести испытательный пуск на этой неделе с авиабазы ​​Ванденберг в Калифорнии, но теперь отложили его.

В связи с тем, что китайские военные проводят крупные многодневные учения вблизи Тайваня, Белый дом также объявил, что авианосец USS Ronald Reagan и сопровождающие его корабли еще на неделю останутся в регионе для наблюдения за ситуацией.

Приказы о расширении военно-морского присутствия и переносе ракетных испытаний во избежание дальнейшего обострения отношений с Китаем отдал министр обороны США Ллойд Остин.

"Пока Китай проводит дестабилизирующие военные учения вокруг Тайваня, Соединенные Штаты вместо этого демонстрируют поведение ответственной ядерной державы, снижая риск ошибки", – сказал координатор по коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Военный корабль США Ronald Reagan, который находился в порту Сингапура, и другие корабли ВМС были выведены в море, чтобы обеспечить безопасность визита в Тайвань спикера Конгресса США Нэнси Пелоси

Отложенные испытания Minuteman III известны как Glory Trip (Путешествие славы) и обычно проводятся несколько раз в год для оценки надежности межконтинентальной баллистической ракеты.

В марте Пентагон предпринял аналогичные действия, отменив летные испытания ракеты Minuteman III, чтобы избежать эскалации напряженности в отношениях с Москвой после вторжения российского диктатора Владимира Путина в Украину и его заявления о том, что Россия приводит в "особую боевую готовность" свое ядерное вооружение.

Решения Белого дома об отсрочке испытаний в марте и в августе вызвали критику со стороны некоторых членов Республиканской партии.

Официальные лица США не сказали, как долго может длиться новая отсрочка, но один предположил, что она может продлиться около 10 дней.

Читайте также: Реакция Китая на визит Пелоси в Тайбэй была более умеренной, чем ожидалось – Белый дом

Наталия Медведева
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испытания баллистическая ракета Minuteman III белый дом Ллойд Остин
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