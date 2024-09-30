США перебросили на Ближний Восток дополнительные силы для защиты Израиля – Кирби
США разместили на Ближнем Востоке дополнительные силы и приказали военным "повысить готовность реагирования". Об этом сообщает Politico со ссылкой на заявления главы Пентагона Ллойда Остина и представителя Совета национальной безопасности Джона Кирби.
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"Мы разместили в регионе дополнительные силы. Сейчас у нас больше силовых возможностей на Ближнем Востоке, чем в апреле, когда Иран запустил сотни ракет и беспилотников. Так что уже есть очень надежный военный потенциал, чтобы защитить себя и помочь защитить Израиль, если до этого дойдет", — сказал Кирби телеканалу ABC.
Глава Пентагона приказал авианосцу USS Abraham Lincoln и прикрепленным к нему эсминцам оставаться на Ближнем Востоке. Также группа готовности десантных операций USS Wasp, в которую входят десантные корабли USS New York и USS Oak Hill, тысячи морских пехотинцев и истребители F-35B, останется в восточной части Средиземного моря.
Остин приказал "повысить готовность реагировать на различные непредвиденные обстоятельства" и пообещал, что в ближайшие дни в регион будут переброшены дополнительные "возможности воздушной поддержки". Кроме того, в заявлении Пентагона сказано, что корабли в Средиземном море поддерживаются "усиленным присутствием истребительной и ударными эскадрильями Министерства обороны". Речь идет о самолетах F-22, F-15E, F-16 и A-10.
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