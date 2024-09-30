США перекинули до Близького Сходу додаткові сили для захисту Ізраїлю – Кірбі

Джон Кірбі (Фото: EPA)

США розмістили на Близькому Сході додаткові сили та наказали військовим "підвищити готовність реагування". Про це повідомляє Politico з посиланням на заяви глави Пентагону Ллойда Остіна та представника Ради національної безпеки Джона Кірбі.

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"Ми розмістили у регіоні додаткові сили. Зараз маємо більше силових можливостей на Близькому Сході, ніж у квітні, коли Іран запустив сотні ракет і безпілотників. Тож вже є дуже надійний військовий потенціал, щоб захистити себе та допомогти захистити Ізраїль, якщо до цього дійде", — сказав Кірбі телеканалу ABC.

Глава Пентагону наказав авіаносцю USS Abraham Lincoln і прикріпленим до нього есмінцям залишатися на Близькому Сході. Також група готовності десантних операцій USS Wasp, яка містить десантні кораблі USS New York і USS Oak Hill, тисячі морських піхотинців і винищувачі F-35B, залишиться в східній частині Середземного моря.

Остін наказав "підвищити готовність реагувати на різні непередбачені обставини" і пообіцяв, що найближчими днями до регіону буде перекинуто додаткові "можливості повітряної підтримки". Крім того, у заяві Пентагону сказано, що кораблі у Середземному морі підтримуються "посиленою присутністю винищувальної та ударних ескадрилій Міністерства оборони". Йдеться про літаки F-22, F-15E, F-16 та A-10.