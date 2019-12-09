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США подтвердили визит Лаврова в Вашингтон

США подтвердили визит Лаврова в Вашингтон - Фото
Сергей Лавров (фото - пресс-служба МИД РФ)
09.12.2019, 10:27

Встреча в Вашингтоне состоится сразу после переговоров нормандского саммита

Госсекретарь США Майкл Помпео завтра, 10 декабря, встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом сообщает Голос Америки.

Это первый визит главы российской дипломатии в Вашингтон после его неоднозначной встречи с президентом США Дональдом Трампом в 2017 году.

В Госдепартаменте уточнили, что Помпео и Лавров "обсудят широкий круг вопросов регионального и двустороннего характера".

Встреча в Вашингтоне состоится сразу после переговоров нормандского саммита, который пройдет сегодня, 9 декабря.

7 декабря издание The Washington Post сообщило о возможной встрече Помпео и Лаврова.

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