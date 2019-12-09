США подтвердили визит Лаврова в Вашингтон

Сергей Лавров (фото - пресс-служба МИД РФ)

Госсекретарь США Майкл Помпео завтра, 10 декабря, встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом сообщает Голос Америки.

Это первый визит главы российской дипломатии в Вашингтон после его неоднозначной встречи с президентом США Дональдом Трампом в 2017 году.

В Госдепартаменте уточнили, что Помпео и Лавров "обсудят широкий круг вопросов регионального и двустороннего характера".

Встреча в Вашингтоне состоится сразу после переговоров нормандского саммита, который пройдет сегодня, 9 декабря.

7 декабря издание The Washington Post сообщило о возможной встрече Помпео и Лаврова.