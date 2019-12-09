США подтвердили визит Лаврова в Вашингтон

Госсекретарь США Майкл Помпео завтра, 10 декабря, встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом сообщает Голос Америки.
Это первый визит главы российской дипломатии в Вашингтон после его неоднозначной встречи с президентом США Дональдом Трампом в 2017 году.
В Госдепартаменте уточнили, что Помпео и Лавров "обсудят широкий круг вопросов регионального и двустороннего характера".
Встреча в Вашингтоне состоится сразу после переговоров нормандского саммита, который пройдет сегодня, 9 декабря.
7 декабря издание The Washington Post сообщило о возможной встрече Помпео и Лаврова.