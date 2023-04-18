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США предупредили РФ "не трогать" на Запорожской АЭС американскую секретную технику – CNN

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18.04.2023, 19:31
США предупредили РФ
Запорожская АЭС (Фото - пресс-служба Энергоатома)

США являются владельцами секретных технологий в области ядерной энергетики, которые применяются в том числе на Запорожской АЭС, и Россия получила предупреждение Министерства энергетики США "не трогать" эти установки. Об этом сообщает CNN.

В распоряжение CNN попал текст письма, которое Министерство энергетики США направило в марте российской госкорпорации Росатом.

Письмо датировано 17 марта 2023 года, в нем директор Управления по политике нераспространения Министерства энергетики Андреа Феркиле сообщает генеральному директору Росатома, что на временно оккупированной Россией Запорожской АЭС в Энергодаре "находятся ядерные технические данные, экспорт которых контролируется правительством Соединенных Штатов".

Агентство поясняет, что экспортному контролю США подлежат товары, программное обеспечение и технологии в тех случаях, когда существует возможность их использования вопреки интересам национальной безопасности.

Минэнергетики США этим письмом предупредило Росатом, что обращение с американскими технологиями для любых граждан или организаций РФ будет "противозаконным".

Запорожская АЭС находится под временной оккупацией российских войск с марта 2022 года.  

Сергій Бережний
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Росатом ядерная энергетика заэс Запорожская АЭС
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