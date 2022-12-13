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США предъявили обвинения пяти гражданам РФ в обходе санкций и контрабанде боеприпасов

Цей матеріал також доступний українською
13.12.2022, 22:36
США предъявили обвинения пяти гражданам РФ в обходе санкций и контрабанде боеприпасов - Фото
Минюст США (фото - Erlend Bjørtvedt)

Пятерым гражданам России и двум гражданам США предъявлены обвинения по 16 пунктам, в том числе в сговоре для отмывания денег, обхода санкций, приобретения военных технологий и материалов в интересах России. Об этом сказано в заявлении Минюста США.

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Евгений Гринин, Алексей Ипполитов, Борис Лившиц, Светлана Скворцова, Вадим Конощенок (все – граждане России), а также Алексей Брайман и Вадим Ермоленко (граждане США) обвиняются, среди прочего, в заговоре с целью обмана Соединенных Штатов в части экспортного контроля и экономических санкций, контрабанде электроники и боеприпасов для снайперских винтовок, получения военных технологий и технологий двойного назначения от компаний США в интересах оборонного сектора России.

В частности, Конощенок (его подозревают в том, что он является офицером ФСБ) занимался контрабандной переправкой подсанкционных грузов из Эстонии в Россию. Как утверждается в обвинительном заключении, 27 октября 2022 года он был остановлен на границе с Эстонией с электронными компонентами, а также партией 6,5-мм боеприпасов американского производства, которые используются в снайперских винтовках. 24 ноября 2022 года он снова был остановлен при попытке пересечь границу России с примерно 20 ящиками с боеприпасами, включая снайперские боеприпасы калибра .338.

Минюст утверждает, что подозреваемые были связаны с московскими компаниями "Серния Инжиниринг" и "Сертал", которые действуют под руководством российских спецслужб для получения доступа к передовой электронике и испытательному оборудованию для российского ВПК. Названые фирмы управляют "обширной сетью подставных компаний и банковских счетов по всему миру, в том числе в США", чтобы скрыть причастность правительства РФ и конечных получателей оборудования и материалов.  

Как заявил генеральный прокурор США Меррик Гарланд, трое подозреваемых уже находятся под стражей, а преступная схема пресечена. 

Его заместитель Лиза Монако подчеркнула, что министерство юстиции "будет безжалостно преследовать тех, кто поддерживает российскую военную машину, уклоняясь от санкций и экспортного контроля".

  • 7 декабря прокуратура в США заочно предъявила обвинения в отмывании денег депутату Верховной Рады Андрею Деркачу, который в Украине объявлен в розыск и подозревается в госизмене и незаконном обогащении. 
Сергій Бережний
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