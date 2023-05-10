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США пригрозили Грузии санкциями в случае прямых авиарейсов в РФ – Госдеп

Цей матеріал також доступний українською
10.05.2023, 22:57
США пригрозили Грузии санкциями в случае прямых авиарейсов в РФ – Госдеп - Фото
Госдеп США (Фото: Depositphotos)

Соединенные Штаты предупредили Грузию о возможных санкциях, если страна возобновит авиасообщение с Россией. Об этом в комментарии грузинскому изданию Accent сообщили в Государственном департаменте США.

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Как пишут журналисты, в американском внешнеполитическом ведомстве отметили, что ряд западных стран, в частности Соединенные Штаты, "запрещают российским самолетам заходить в свое воздушное пространство".

"Если будет восстановлено прямое авиасообщение между РФ и Грузией, это вызовет нашу обеспокоенность из-за возможного введения санкций в отношении грузинских авиакомпаний, обслуживающих воздушные суда, подпадающие под действие контроля импорта и экспорта", – указали в Госдепе.

В США добавили, информирует издание, что все западное сообщество отделилось от путинского режима, поэтому "сейчас не лучшее время" углублять отношения с Россией, а также напомнили, что под оккупацией Москвы по-прежнему остаются 20% территории Грузии.

"Для грузинского народа будет лучше, если Путин выведет свои войска из оккупированной РФ территории Грузии, чем это возобновление прямого авиасообщения или отмена визового режима", – подытожили в ведомстве.

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Олег Васькив
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РоссияСШАсанкциигосдепГрузияавиасообщение
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