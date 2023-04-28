Россия обязана выплатить компенсацию за войну против Грузии – дополнительное решение ЕСПЧ
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение по компенсациям, которые Россия должна выплатить Грузии за войну 2008 года.
Хотя решение по делу "Грузия против России" суд объявил в январе 2021 года, вопрос выплаты компенсаций был вынесен на отдельное рассмотрение.
ЕСПЧ постановил, что Россия обязана в течение трех месяцев выплатить Грузии 129 млн евро в качестве компенсаций нескольким группам пострадавших от ее незаконных действий.
115 млн евро должны быть выплачены 23 000 гражданам Грузии, которые не могут вернуться в свои дома в Южной Осетии и Абхазии.
3,25 млн евро должны быть выплачены как компенсация за убийства 50 гражданских лиц в "буферной зоне" (Грузия заявляла о 116 таких случаях, однако ЕСПЧ исключил из искового требования погибших во время "активной фазы войны", которую не принял в свою юрисдикцию).
2,7 млн евро – компенсации не менее чем 166 пострадавшим от произвольных задержаний и бесчеловечного обращения с гражданскими лицами на территории Южной Осетии с 10 по 27 августа 2008 года.
640 000 евро – компенсации по доказанным случаям пыток как минимум 16 грузинских военнопленных в Цхинвали с 8 по 17 августа 2008 года.
8,24 млн евро – компенсации в связи с нематериальным ущербом для не менее 142 человек из-за отказа России расследовать гибель гражданских лиц в ходе "активной фазы боевых действий".
ЕСПЧ также подтвердил свою юрисдикцию на рассмотрение иска Грузии о компенсациях, несмотря на исключение России из Совета Европы и прекращение ее участия в Европейской конвенции по правам человека.
В 2022 году Россия вышла из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека, отказавшись выполнять его решения.
- В конце января 2023 года ЕСПЧ в рамках рассмотрения "донбасского дела" признал, что Россия оккупировала часть Донбасса с 11 мая 2014 года.
- 20 февраля ЕСПЧ согласился присоединить дело "Украина против России (Х)" к большему делу "Украина и Нидерланды против России".
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