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Россия обязана выплатить компенсацию за войну против Грузии – дополнительное решение ЕСПЧ

Цей матеріал також доступний українською
28.04.2023, 19:31
Россия обязана выплатить компенсацию за войну против Грузии – дополнительное решение ЕСПЧ - Фото
ЕСПЧ (Фото: EPA-EFE/PATRICK SEEGER)

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение по компенсациям, которые Россия должна выплатить Грузии за войну 2008 года. 

Хотя решение по делу "Грузия против России" суд объявил в январе 2021 года, вопрос выплаты компенсаций был вынесен на отдельное рассмотрение.

ЕСПЧ постановил, что Россия обязана в течение трех месяцев выплатить Грузии 129 млн евро в качестве компенсаций нескольким группам пострадавших от ее незаконных действий.  

115 млн евро должны быть выплачены 23 000 гражданам Грузии, которые не могут вернуться в свои дома в Южной Осетии и Абхазии.

3,25 млн евро должны быть выплачены как компенсация за убийства 50 гражданских лиц в "буферной зоне" (Грузия заявляла о 116 таких случаях, однако ЕСПЧ исключил из искового требования погибших во время "активной фазы войны", которую не принял в свою юрисдикцию).

2,7 млн евро – компенсации не менее чем 166 пострадавшим от произвольных задержаний и бесчеловечного обращения с гражданскими лицами на территории Южной Осетии с 10 по 27 августа 2008 года.

640 000 евро – компенсации по доказанным случаям пыток как минимум 16 грузинских военнопленных в Цхинвали с 8 по 17 августа 2008 года.

8,24 млн евро – компенсации в связи с нематериальным ущербом для не менее 142 человек из-за отказа России расследовать гибель гражданских лиц в ходе "активной фазы боевых действий".

ЕСПЧ также подтвердил свою юрисдикцию на рассмотрение иска Грузии о компенсациях, несмотря на исключение России из Совета Европы и прекращение ее участия в Европейской конвенции по правам человека.

В 2022 году Россия вышла из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека, отказавшись выполнять его решения.

Сергій Бережний
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