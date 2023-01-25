ЕСПЧ признал, что Россия оккупировала часть Донбасса с 11 мая 2014 года

Европейский суд по правам человека признал, что Россия оккупировала часть Донбасса с 11 мая 2014 года. Дело о событиях на востоке Украины и рейсе МН17 признано частично приемлемым, сообщает пресс-служба ЕСПЧ.

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Сегодня, 25 января, Большая палата ЕСПЧ признала заявления Украины и Нидерландов в деле против РФ частично приемлемыми. Это промежуточное решение является окончательным, и теперь Большая палата сможет вынести решение по существу дела.

Суд установил, что территории на Донбассе были захвачены с 11 мая 2014 года. Эти земли были под юрисдикцией РФ по меньшей мере до 26 января 2022 года, а российские военные присутствовали на востоке Украины с апреля 2014 года. Широкомасштабное развертывание российских войск произошло с августа 2014 года.

Суд установил, что РФ оказала значительное влияние на военную стратегию сепаратистов на Донбассе, предоставляла им оружие и другое военное оборудование в значительных масштабах, начала создание террористических организаций ДНР и ЛНР, совершала артиллерийские обстрелы по запросу сепаратистов и оказывала им политическую и экономическую поддержку.

Глава Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что это решение ЕСПЧ поможет построить систему наказания против РФ за нарушение территориальной целостности.

В деле "Украина и Нидерланды против РФ" речь идет о массовых нарушениях прав людей на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, похищении и попытках незаконного вывоза в РФ детей-сирот в 2014 году, сбитии самолета рейса MH17.

Министр Юстиции Малюська говорил, что дело о войне на Донбассе значительно сложнее дела Украины против РФ об оккупации Крыма, так как сложно точно определить дату оккупации – захваченная территория постоянно менялась, и Россия никогда прямо не признавала, что контролирует ОРДЛО.

17 ноября 2022-го суд в Гааге заявил, что обвинения против террориста Игоря Гиркина, а также подсудимых Сергея Дубинского и Леонида Харченко считаются доказанными. Их заочно приговорили к пожизненному заключению.

Также суд официально подтвердил, что рейс MH17 был сбит ракетой "Бук" российского производства, которая была выпущена с временно оккупированной территории.

Оксана Житнюк

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