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Украина против России. ЕСПЧ провел заседание по делу о преступлениях РФ на Донбассе: итоги

Цей матеріал також доступний українською
26.01.2022, 18:03
Украина против России. ЕСПЧ провел заседание по делу о преступлениях РФ на Донбассе: итоги - Фото
Судья ЕСПЧ на заседании Украина против России (Скриншот трансляции суда)

В Страсбурге закончилось судебное заседание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в делах против России о войне на Донбассе (заявитель – Украина) и о сбитом  Boeing-777 MH17 Малайзийских авиалиний (заявитель – Нидерланды). Об этом сообщил в Facebook министр юстиции Денис Малюська.

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Заседание ЕСПЧ длилось четыре часа, ознакомиться с его ходом можно здесь.

Как отметил министр, дело Украины против России о войне на Донбассе значительно сложнее дела Украины против России об оккупации Крыма, поскольку сложно точно определить дату оккупации, оккупированная территория постоянно изменялась и Россия никогда прямо не признавала, что контролирует ОРДЛО.

Малюська рассказал, как проходило заседание: сначала по 45 минут выступали представители России, Украины и Нидерландов, потом девять судей задавали вопросы всем сторонам процесса. Потом был перерыв, во время которого стороны готовили ответы на заданные им вопросы. И следующая часть заседания была посвящена этим ответам.

По словам министра, выступление и ответы на вопросы украинской стороны выглядели очень хорошо. 

"Мы молодцы", – сказал Малюська.

Он особенно отметил выступление британского адвоката Бена Эммерсона, который представляет в ЕСПЧ интересы Украины.

Малюська рассказал, как будут развиваться события после сегодняшнего заседания.

В течение одного-двух лет ЕСПЧ вынесет промежуточное решение, где определится, можно ли переходить для рассмотрения дела по сути.

В промежуточном решении будут зафиксированы несколько важных моментов, а именно:

- дата установления Россией контроля над оккупированной территорией Донбасса (или хотя бы месяц);

- территория контроля Россией на Донбассе.

"Это, пожалуй, ключевые аспекты, которые позволят многим украинским гражданам и предприятиям инициировать в ЕСПЧ или инвестиционных арбитражах дела о получении компенсации за ущерб, нанесенный Россией на территории Донбасса", – сказал Малюська.

Читайте также: Украина против России. В Минюсте перечислили, чем докажут контроль России над Донбассом

Наталия Медведева
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война Донбасс еспч Денис Малюська
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