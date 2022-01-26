Украина против России. ЕСПЧ провел заседание по делу о преступлениях РФ на Донбассе: итоги

В Страсбурге закончилось судебное заседание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в делах против России о войне на Донбассе (заявитель – Украина) и о сбитом Boeing-777 MH17 Малайзийских авиалиний (заявитель – Нидерланды). Об этом сообщил в Facebook министр юстиции Денис Малюська.

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Заседание ЕСПЧ длилось четыре часа, ознакомиться с его ходом можно здесь.

Как отметил министр, дело Украины против России о войне на Донбассе значительно сложнее дела Украины против России об оккупации Крыма, поскольку сложно точно определить дату оккупации, оккупированная территория постоянно изменялась и Россия никогда прямо не признавала, что контролирует ОРДЛО.

Малюська рассказал, как проходило заседание: сначала по 45 минут выступали представители России, Украины и Нидерландов, потом девять судей задавали вопросы всем сторонам процесса. Потом был перерыв, во время которого стороны готовили ответы на заданные им вопросы. И следующая часть заседания была посвящена этим ответам.

По словам министра, выступление и ответы на вопросы украинской стороны выглядели очень хорошо.

"Мы молодцы", – сказал Малюська.

Он особенно отметил выступление британского адвоката Бена Эммерсона, который представляет в ЕСПЧ интересы Украины.

Малюська рассказал, как будут развиваться события после сегодняшнего заседания.

В течение одного-двух лет ЕСПЧ вынесет промежуточное решение, где определится, можно ли переходить для рассмотрения дела по сути.

В промежуточном решении будут зафиксированы несколько важных моментов, а именно:

- дата установления Россией контроля над оккупированной территорией Донбасса (или хотя бы месяц);

- территория контроля Россией на Донбассе.

"Это, пожалуй, ключевые аспекты, которые позволят многим украинским гражданам и предприятиям инициировать в ЕСПЧ или инвестиционных арбитражах дела о получении компенсации за ущерб, нанесенный Россией на территории Донбасса", – сказал Малюська.

В 2018 году ЕСПЧ объединил четыре межгосударственных производства по делу "Украина против России" в два общих: по Крыму и Донбассу.

14 июля 2020-го Нидерланды подали в Европейский суд по правам человека иск против России по трем статьям.

26 января 2022 года состоялось заседание ЕСПЧ в делах против России о войне на Донбассе (заявитель – Украина) и о сбитом Boeing-777 MH17 (заявитель – Нидерланды).

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Наталия Медведева

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