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Процессуальная победа. "Большое дело по Донбассу" в ЕСПЧ стало еще больше

Цей матеріал також доступний українською
20.02.2023, 19:59
Процессуальная победа.
Фото: Минюст

Украина одержала процессуальную победу в Европейском суде по правам человека. Как сообщает Министерство юстиции, суд согласился присоединить дело "Украина против России (Х)" к большему делу "Украина и Нидерланды против России".

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Это позволит ускорить рассмотрение десятого иска по меньшей мере на год-два, а так называемое "большое дело по Донбассу" стало еще больше, что усиливает его вес и значение.

"Объединение двух дел поможет получить более полное решение, поскольку в одном деле будут рассматриваться различные аспекты нарушения прав человека, совершенные Россией в Украине и продолжающиеся с 2014 года", – заявило министерство.

Решение ЕСПЧ также является серьезной основой для усиления позиции Украины в привлечении России к ответственности в контексте доказательства умышленности и целенаправленности действий агрессора.

На конец февраля в ЕСПЧ рассматривают четыре дела Украины против России:

→ Украина против России (по Крыму) по no.20958/14 и 38334/18;
→ Украина и Нидерланды против России по no.8019/16, 43800/24, 28525 и 11055/22 по захвату части восточной Украины с 2014 и полномасштабного вторжения с февраля 2022;
→ Украина против России (VIII) по no. 55855/18 по захвату моряков;
→ Украина против России (IX) по no. 10691/21 о политике убийств оппонентов.

Андрій Водяний
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война минюст еспч
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