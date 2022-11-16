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США прямо обвинили Иран в атаке на коммерческий танкер

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2022, 20:39
США прямо обвинили Иран в атаке на коммерческий танкер - Фото
Джейк Салливан (фото – EPA)

Администрация США "самым решительным образом" осудила атаку ударного беспилотника на коммерческий танкер в Оманском заливе и обвинила в этом нападении Иран. Заявление об этом опубликовано Белым Домом.   

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"Мы самым решительным образом осуждаем атаку 15 ноября на коммерческий танкер Pacific Zircon, проходивший транзитом в международных водах у берегов Омана", – сказано в заявлении советника Белого Дома по вопросам безопасности Джейка Салливана. 

Белый Дом прямо заявляет, что по доступной США информации атака с использованием БПЛА была осуществлена Ираном.

Белый Дом отмечает, что Иран все чаще практикует такие атаки как напрямую, так и через своих соучастников на Ближнем Востоке, а также передает свои ударные беспилотники в России для применения их против Украины.

Подчеркивается, что это нападение угрожает свободе судоходства по важнейшему водному пути, в целом международному судоходству и торговле, а также жизни людей, которые находятся на атакованных судах.

США намерены "работать с партнерами и союзниками, в том числе в рамках Международной морской безопасности, чтобы привлечь Иран к ответственности".

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Сергій Бережний
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Иран белый дом Ближний Восток танкер Оманский залив Pacific Zircon
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