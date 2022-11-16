США прямо обвинили Иран в атаке на коммерческий танкер

Администрация США "самым решительным образом" осудила атаку ударного беспилотника на коммерческий танкер в Оманском заливе и обвинила в этом нападении Иран. Заявление об этом опубликовано Белым Домом.

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"Мы самым решительным образом осуждаем атаку 15 ноября на коммерческий танкер Pacific Zircon, проходивший транзитом в международных водах у берегов Омана", – сказано в заявлении советника Белого Дома по вопросам безопасности Джейка Салливана.

Белый Дом прямо заявляет, что по доступной США информации атака с использованием БПЛА была осуществлена Ираном.

Белый Дом отмечает, что Иран все чаще практикует такие атаки как напрямую, так и через своих соучастников на Ближнем Востоке, а также передает свои ударные беспилотники в России для применения их против Украины.

Подчеркивается, что это нападение угрожает свободе судоходства по важнейшему водному пути, в целом международному судоходству и торговле, а также жизни людей, которые находятся на атакованных судах.

США намерены "работать с партнерами и союзниками, в том числе в рамках Международной морской безопасности, чтобы привлечь Иран к ответственности".

Вечером 15 ноября у побережья Омана было совершено нападение на нефтяной танкер Pacific Zircon, связанный с израильским миллиардером Иданом Офером.

США также обвиняли Иран в серии нападений у побережья ОАЭ в 2019 году.

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Сергій Бережний

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