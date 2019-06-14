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14.06.2019, 10:47

Взрывы на танкерах: доказательства причастности Ирана - видео

Взрывы на танкерах: доказательства причастности Ирана - видео - Фото
Фото: EPA

США опубликовали видео, на котором с танкера военные Ирана убирают неразорвавшуюся мину

Центральное командование вооруженных сил США опубликовало видео, на которой виден момент, как военные Ирана убирают несработавшую мину с танкера, который был атакован в Оманском заливе.

По данным командования, военные гвардии Ирана сняли мину с танкера Kokuka Courageous днем 13 июня, после того, как прошло 11 часов со времени нападения.

По данным военных США, оба судна находились в международных водах в Оманском заливе на расстоянии примерно 10 морских миль друг от друга, когда подали сигнал бедствия. Взрыв на одном из них произошел в 06:12 по местному времени, а на втором в 07:00.

Корабль ВМС США USS Bainbridge находился примерно в 40 морских милях от норвежского танкера Altair и после взрыва немедленно начал сокращать расстояние.

Самолет США наблюдал у норвежского танкера иранский патрульный катер класса Hendijan и несколько быстроходных лодок. Моторная лодка Hyundai Dubai, которая спасла моряков с танкера Altair, по требованию иранских военных передала им спасенный экипаж.

Позже корабль ВМС США USS Bainbridge забрал моряков с голландского буксира Coastal Ace, который спас экипаж японского танкера Kokuka Courageous.  Моряки покинули танкер после обнаружения предположительно неразорвавшейся второй мины на его корпусе.

Иранский патрульный катер Hendijan хотел добраться до буксира Coastal Ace, чтобы также забрать моряков.

Представители США отметили, что моряки, спасенные с танкера, сейчас находятся на борту эсминца Bainbridge.

13 июня 2019 года два танкера в Оманском проливе, один из которых принадлежит японской компании, другой – норвежской, были предположительно атакованы с помощью торпед или магнитных мин. Экипажи обоих судов эвакуированы, никто не пострадал.

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Теги: США, Иран, атака, танкеры
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