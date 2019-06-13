США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе

Майкл Помпео (фото - ЕРА)

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в "ужасном нападении" на два нефтяных танкера в Оманском заливе. Об этом сообщает ВВС.

Он сказал, что США сделали свой вывод на основе разведывательных данных о типе использованного в атаке оружия.

Агентство отмечает, что ранее высокопоставленный иранский чиновник заявлял, что "Иран не имеет никакого отношения" к нападению.

По информации издания, цены на нефть подскочили на 4% после этого инцидента.

Сегодня два танкера в Оманском проливе, один из которых принадлежит японской компании, другой – норвежской, были предположительно атакованы с помощью торпед или магнитных мин. Экипажи обоих судов эвакуированы, никто не пострадал.

США инициировали закрытое заседание Совета безопасности ООН.