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13.06.2019, 21:22

Атака на танкеры: США инициируют обсуждение в Совбезе ООН

Атака на танкеры: США инициируют обсуждение в Совбезе ООН - Фото
Фото: EPA

"Нападения на корабли в Оманском заливе вызывают серьезное беспокойство", - заявил и.о. постоянного представителя США при ООН

Соединенные Штаты планируют поднять вопрос о нападениях на нефтяные танкеры в Оманском заливе в ходе закрытого заседания Совета безопасности ООН 13 июня. Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на американских дипломатов.

"Это неприемлемо, чтобы какая-либо сторона атаковала коммерческие суда, а сегодняшние нападения на корабли в Оманском заливе вызывают серьезное беспокойство", - заявил и.о. постоянного представителя США при ООН Джонатан Коэн.

О случившемся доложили президенту США Дональду Трампу. В Белом доме заявили, что Соединенные Штаты продолжат оценивать сложившуюся ситуацию.

Сегодня, 13 июня, в Оманском заливе, в стратегически важном районе неподалеку от побережья Ирана два нефтяных танкера пострадали в результате нападения. Поступили сообщения о трех взрывах на норвежском танкере Front Altair, кроме того атаке подверглось сингапурское судно Kokuka Courageous. Предположительно, танкеры были атакованы с помощью торпед или магнитных мин.

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Теги: танкер, Оманский залив, совбез оон
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