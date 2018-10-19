США: Россия делает недостаточно для выполнения Минска

Кирстен Мэдисон Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

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Заместитель госсекретаря заявила, что США вместе с Украиной в конфликте с Российской Федерацией

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Россия делает недостаточно для реализации минских договоренностей. Об этом во время пресс-брифинга в НАБУ заявила заместитель госсекретаря США по международным вопросам в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и правоохранительным вопросам Кирстен Мэдисон, сообщает Укринформ.

"Могу только сказать, что мы вместе с вами в этом конфликте, и мы надеемся, что этот конфликт, который забирает так много жизней, приносит так много страданий, закончится. Я также ознакомлена с минскими договоренностями и я знаю, что Россия не делает так много шагов для того, чтобы внедрить минские договоренности в жизнь. Но есть надежда, что этот конфликт будет завершен", - сказала она.

Ранее спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что по состоянию на сегодня только Россия блокирует введение миротворцев в Донбасс.