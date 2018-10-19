Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
19.10.2018, 20:23

США: Россия делает недостаточно для выполнения Минска

США: Россия делает недостаточно для выполнения Минска - Фото
Кирстен Мэдисон Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Заместитель госсекретаря заявила, что США вместе с Украиной в конфликте с Российской Федерацией

Реклама
Реклама

Россия делает недостаточно для реализации минских договоренностей. Об этом во время пресс-брифинга в НАБУ заявила заместитель госсекретаря США по международным вопросам в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и правоохранительным вопросам Кирстен Мэдисон, сообщает Укринформ.

"Могу только сказать, что мы вместе с вами в этом конфликте, и мы надеемся, что этот конфликт, который забирает так много жизней, приносит так много страданий, закончится. Я также ознакомлена с минскими договоренностями и я знаю, что Россия не делает так много шагов для того, чтобы внедрить минские договоренности в жизнь. Но есть надежда, что этот конфликт будет завершен", - сказала она.

Ранее спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что по состоянию на сегодня только Россия блокирует введение миротворцев в Донбасс.

Читайте также
Молчание убивает: хроника митинга под Администрацией президента 28.09.2018Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Россия, конфликт, минск, госсекретарь, кирстен мэдисон
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Вступление Грузии в НАТО: Медведев грозит "страшным конфликтом"
Мир Вступление Грузии в НАТО: Медведев грозит "страшным конфликтом"
США рассматривают расширение санкций против РФ - Помпео
Мир США рассматривают расширение санкций против РФ - Помпео
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 