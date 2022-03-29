США ускорят производство систем Stinger и Javelin – CNN

Министерство обороны США планирует ускорить производство зенитных ракет Stinger и противотанковых ракет Javelin. Это связано с продолжающимися поставками вооружений Украине, сообщает CNN.

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Согласно списку потребностей, Киев хотел бы получать ежедневно по 500 систем Stinger и, соответственно, такое же количество Javelin. К 7 марта Украина получила уже около 17 000 противотанковых и 2 000 зенитных ракет. С тех пор количество увеличилось.

Ранее производственная линия Stinger была перезапущена для выполнения заказа продаж за границей. По словам представителя Пентагона Джессики Максвелл, чтобы сохранить ее эффективной, с генподрядчиком рассматриваются несколько вариантов увеличения производственных мощностей и сокращения сроков производства.

Ранее в Украину начали поступать первые поставки новой военной помощи США на сумму $800 млн, которую направил президент США Джо Байден.

Станислав Погорилов

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