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США возобновили работу посольства в Киеве

Цей матеріал також доступний українською
18.05.2022, 20:55
США возобновили работу посольства в Киеве - Фото
Посольство США в Украине (Фото: LIGA.net)

Сегодня США вновь открыли свое посольство в Киеве после трехмесячного перерыва из-за вторжения России. Об этом в Twitter сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.

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Спикер посольства Дэниел Лангенкамп в комментарии Reuters сказал, что сначала в диппредставительство вернется небольшое число дипломатов.

Он добавил, что консульские операции пока возобновлены не будут, а рекомендации Госдепартамента США американским гражданам о запрете поездок в Украину остаются в силе.

Вадим Ребрина
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США посольство
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