США возобновили работу посольства в Киеве

Сегодня США вновь открыли свое посольство в Киеве после трехмесячного перерыва из-за вторжения России. Об этом в Twitter сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.

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Спикер посольства Дэниел Лангенкамп в комментарии Reuters сказал, что сначала в диппредставительство вернется небольшое число дипломатов.

Он добавил, что консульские операции пока возобновлены не будут, а рекомендации Госдепартамента США американским гражданам о запрете поездок в Украину остаются в силе.

12 февраля Государственный департамент США принял решение о вывозе из Украины дипломатов и приостановке предоставления консульских услуг в Киеве – из-за угрозы военных действий со стороны России.

25 апреля президент США Джо Байден объявил Бриджит Бринк предполагаемой главой дипмиссии в Украине.

Вадим Ребрина

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