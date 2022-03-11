США вводят санкции против жены и детей Пескова
11.03.2022, 22:12
Дмитрий Песков (Фото - Maxim Shemetov - EPA)
США анонсировали введение санкций против членов советов директоров крупных российских финансовых учреждений, 12 депутатов нелегитимной Госдумы, а также жены и взрослых детей пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова. Об этом на брифинге заявил спикер Госдепартамента США Нед Прайс.
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12 российских депутатов, против которых будут введены санкции, принимали участие в признании террористических организаций ЛНР и ДНР.
По данным Медузы, Песков женат на фигуристке Татьяне Навке, у него пятеро детей от трех браков. Двое детей пресс-секретаря диктатора совершеннолетние — это Николай Чоулз и Елизавета Пескова.
В начале марта США объявили о введении санкций против самого Пескова.
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